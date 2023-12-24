Росіяни на окупованих територіях Запоріжжя обіцяють мешканцям гроші за свідчення проти України, - Центр нацспротиву

Ворог намагається купити мешканців тимчасово окупованих територій за свідчення проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців, і вину за це все Росія тепер намагається перекласти на свою жертву.

Так, на ТОТ Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Тобто на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про "українську агресію"", - йдеться в повідомленні.

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