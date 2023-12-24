Росіяни протягом 24 грудня завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 26 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 24 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 грудня росіяни завдали 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із РСЗВ, - Генштаб