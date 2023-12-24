Протягом 24 грудня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 68 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Хотінська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).



Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріл з РСЗВ (11 вибухів).



Білопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів).



Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.



Есманська громада: з території РФ по околицям здійснено обстріл з АГС (14 вибухів).



Путивльська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).



Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи)", - йдеться в повідомленні.

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