Протягом 24 грудня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 68 вибухів
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Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Есманська, Середино-Будська громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Хотінська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).
Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріл з РСЗВ (11 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (11 вибухів).
Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Есманська громада: з території РФ по околицям здійснено обстріл з АГС (14 вибухів).
Путивльська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (4 вибухи)", - йдеться в повідомленні.