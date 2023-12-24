Підтверджено ураження російського Су-34 на Маріупольському напрямку, над Чорним морем була робота по Су-30 - вивчаємо результати, - Повітряні сили

Ввечері 24 грудня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття російського літака на Маріупольському напрямку, а також повідомляють, що була бойова робота по Су-30 над Чорним морем - досліджуються результати об’єктивного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграмі Повітряні Сили. із посиланням на командувача ПС ЗСУ Миколу Олещука.

У інформації зазначається: "Відбиваємо чергову атаку "шахедів". Залишайтесь в укритті!

На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. "Вечного полета, братья!""

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