Екскомандувач НАТО Ставрідіс закликав надати військову підтримку Україні: Їхня справа справедлива

Колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс у різдвяний час закликав надати військову підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це Ставрідіс заявив в ефірі недільного радіошоу Cats Roundtable.

"Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні...

Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", – заявив Ставрідіс.

За його словами, "половина російської армії була знищена, при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику". А з бюджету країни було витрачено лише 5% річного оборонного бюджету США.

"Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", – сказав адмірал.

Також читайте: США можуть ухвалити допомогу Україні в будь-який день після 9 січня, - Кулеба