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У російському Мурманську горів єдиний в РФ атомний контейнеровоз "Севморпуть"

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У російському Мурманську горів єдиний в РФ атомний контейнеровоз "Севморпуть"
У Мурманську сталося загоряння на атомному контейнеровозі "Севморпуть", який стоїть на причалі Атомфлоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше в главку повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

 Як повідомляється на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Бг-ггг... Шо-та рано кацапы начали праздновать Новый год, Муйло сдохнет, на радостях набухаются, там и ПЛАРБ полыхнет... А шо делать ...ХЕХ...
  • rofs
    Вже туди дісталися
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
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