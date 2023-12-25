У російському Мурманську горів єдиний в РФ атомний контейнеровоз "Севморпуть"

У Мурманську сталося загоряння на атомному контейнеровозі "Севморпуть", який стоїть на причалі Атомфлоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу главку МНС у Мурманській області.

За даними російського МНС, загоряння сталося на площі 30 кв. метрів.

Пізніше в главку повідомили, що пожежу на атомному контейнеровозі "Севморпуть" у Мурманську ліквідовано, постраждалих немає.

Як повідомляється на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

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