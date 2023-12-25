Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція
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Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Нацполіції.
"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський
При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану.