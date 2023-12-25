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Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція

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Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок на Різдво, - Нацполіція
Близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху на Різдво,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський заявив в ефірі телемарафону, передає пресслужба Нацполіції.

"Завтра близько 20 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та вбрання будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також до місць масового перебування громадян", - сказав Серединський 

При цьому представник Нацполіції закликав громадян свідомо поставитися до обмежень, пов'язаних із режимом воєнного стану.

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Топ коментарі

  • Snegana
    я у шоці! 20тис трутнів а на фронті немає кому воювати! Ось кому потрібно нести повістки!
  • oqo obo cb04cacb
    якось у бувшого міністера унутрішніх справ Монастирського запитували чому так багацько поліцаїв переходять на бік ворога та масово колаборують з кацапами. Монастирський заявив шо згідно женєвської цеї ковенції поліцаї вважаються некомбатантами нарівні з пожежниками та рятівниками, та повинні виходити на службу по забезпеченню громадського порядку навіть в окупації.

    Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
  • Dmytro Papava
    20 тис по вулицях, а по кабінетах їх скільки, а пенсів яким по 45+, а країну повинні захищати хто завгодно але не ці недорозвинені трутні
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