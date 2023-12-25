Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 24 грудня уразили 12 районів зосередження окупантів, 2 артилерійські засоби, склад, ЗРК та пункт управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 24 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіцйному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби авіація та ракетні війська уразили 23 райони зосередження окупантів, 5 ЗРК, 2 артилерійські засоби та 3 склади, - Генштаб