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Минулої доби знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30, - Генштаб

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Минулої доби знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30, - Генштаб
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це справжнє Різдво! Всяка нечисть, яка піднімає голову в цей час - гине! З Різдвом, ЗСУ! Христос народився, Україно!
  • Анатолій Панасюк
    Здесь вам, суки, не Сирия, здесь "климат" иной и народ другой.
  • Gary Grant
    Обезьяне кацапской даже в пустой череп не приходит мысль, что может пора заканчивать со всем этим. Конечно трындеть в интернете куда как проще чем гнить в окопе.
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