Минулої доби знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.