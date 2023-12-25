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Армія РФ просунулася біля Авдіївки та Кремінної, - ISW

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Армія РФ просунулася біля Авдіївки та Кремінної, - ISW
24 грудня російські війська підтвердили просування біля Авдіївки та в районі Кремінної.

Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією військових аналітиків, російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами 24 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної).

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Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    qwest

    @qwest__

    ·

    13 год

    з чого починав зечмо...
  • Amber
    Кацапи просунулися біля Авдіївки для того , щоби відправитись до пекла 😠
  • Роман Марушка ce8c92d5
    За рахунок чисельності своїх військ кацапи просуваються, тому чим більше Україна знищить живу силу тим більше ослабить кацапів
    Яка б не була чисельна армія ворога вона не є- безмежною
    Якщо врахувати що через приховану мобілізацію призивають, робітників заводів, фабрик
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