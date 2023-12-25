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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 353950 (+760) осіб,

танків - 5877 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10919 (+31) од,

артилерійських систем - 8347 (+33) од,

РСЗВ - 934 (+2) од,

засоби ППО - 613 (+2) од,

літаків - 329 (+2) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32),

крилаті ракети - 1616 (+2),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од,

спеціальна техніка - 1234 (+5)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Топ коментарі

  • Анатолий Воробей b9b3d431
    кацапам пакети, усіх Українців вітаю з Різдвом.
  • Сергій 59a5fa46
    літаків - 329 (+2) таки збили ще один вчора
  • Sergey A b3cf7edb
    Дякую бійці,відмінна робота.Зі святом.
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