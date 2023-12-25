Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.