Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 950 осіб (+760 за добу), 5877 танків, 8347 артсистем, 10919 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 950 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 353950 (+760) осіб,
танків - 5877 (+19) од,
бойових броньованих машин - 10919 (+31) од,
артилерійських систем - 8347 (+33) од,
РСЗВ - 934 (+2) од,
засоби ППО - 613 (+2) од,
літаків - 329 (+2) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32),
крилаті ракети - 1616 (+2),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од,
спеціальна техніка - 1234 (+5)