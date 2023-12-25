ППО знищила 28 "шахедів", 2 авіаційні ракети та 2 винищувачі, - Повітряні сили

У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено!

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

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