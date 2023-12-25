На Дніпропетровщині уламки "шахедів" пошкодили господарське приміщення, навантажувач зерна, спричинили пожежу

Вночі сили ППО на Дніпропетровщині знищили п’ять ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському.

У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

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