Російські десантники продовжують зазнавати втрат біля Кринків на лівобережжі Херсонщини, - ISW

Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат на півдні Херсонської області.

Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно під час боїв поблизу Кринків була знищена уся перша рота 337- го полку.

Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку в якості "гарматного м'яса", - йдеться в повідомленні.

В ISW також повідомляють, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплинський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.

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Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.

Підрозділи 345-го полку ПДВ діють під командуванням Теплинського у складі російського угруповання військ "Дніпро", що наразі виконує бойові задачі на півдні України. Відеокадри з покаранням бійців вказують на те, що Теплинський може зіткнутися з проблемами непокори внаслідок втрат ПДВ на східному березі Дніпра або через недосвідченість і недостатню підготовку солдатів та їхніх молодших офіцерів у цій місцевості.