Росіяни минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

Окупанти минулої доби завдали 178 ударів по прифронтових містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БПЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського.

142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Малашко зазначив, що мирні жителі не постраждали.

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