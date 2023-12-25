Росіяни минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області
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Окупанти минулої доби завдали 178 ударів по прифронтових містах та селах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БПЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського.
142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.
Малашко зазначив, що мирні жителі не постраждали.