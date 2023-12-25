Ігнат прокоментував повідомлення про нібито збиття F-16: ворог повірив, що вони в Україні, і він їх "знищує"

Російські пропагандисти 24 грудня заявили, що знищили в Україні п’ять F-16. Такі повідомлення мають тішити росіян.

Про це в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що під кінець дня таких повідомлень може бути більше, а рік росіяни можуть завершити "збиттям щонайменше двох ескадрилей. Ігнат додав, що такі повідомлення тішать росіян. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються".

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - додав речник.

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Ігнат також відповів, чи готові вже на 100 відсотків винищувачі до відправки в Україну.

"Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - пояснив він.