Через санкції іноземні акціонери призупинили участь у найбільшому газовому проєкті РФ - "Арктик СПГ-2"

Наразі стало відомо, що іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC через санкції відмовилися від своїх обов’язків щодо фінансування та контрактів та оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ", інформує Цензор.НЕТ.

Це може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ, а російська нафтовидобувна компанія "Новатек" буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.

При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

За даними видання, судноверф "Звезда" затримує поставку танкерів. І щонайменше в 2024 році в Росії сподіваються на іноземні танкери, які розраховують отримати з іноземних верфей.

Крім того, поки "Арктик СПГ-2" змушений буде продавати газ на спотовому ринку.

Зазначимо, що 2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.