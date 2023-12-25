Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024 рік - рік продовження боротьби, - Буданов

Кремлю ніколи не вдасться реалізувати план зі знищення України.

Про це у різдвяному привітанні повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", - йдеться в повідомленні.

Буданов додав, що наступний рік буде роком продовження жорсткої боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

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"Українці – сильна нація, яка здатна подолати все на шляху до своєї свободи та незалежності. І зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі", - підкреслив очільник ГУР.