Доба на Донеччині: під вогнем Нью-Йорк та Авдіївка, є поранені
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни обстріляли з артилерії Пречистівку та околиці Богоявленки Вугледарської громади.
"На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному. В Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли. У Кураховому в зоні ураження промзона. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку Нью-Йорк Торецької громади зазнав артобстрілу та бомбового удару - поранено 2 людини, пошкоджено 25 будинків і 1 інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки: у Серебрянці Сіверської громади та в Торському Лиманської громади.
За інформацією ОВА, упродовж доби росіяни поранили 3 жителів Донеччини.