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В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату

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В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну до Православної церкви України перейшло майже 600 релігійних установ.

Про це свідчать данні Опендатабот, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

Попри те, що 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РФ, на території України продовжує працювати 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату).

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99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. 

Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:

  • Донеччині - 683
  • Вінниччині - 534
  • Дніпровщині - 527
  • Хмельниччині - 506

У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Оце лайна в країні! Хворі люди, якщо прихильники Гундяя взагалі люди
  • vterra w
    яка мережа пропагандонів і навідників ракет,
    а цю терористичну контору бояться заборонити
  • Андрей Фещенко b0999e85
    Всіх з Різдвом! Для тих, хто чекає "мааасковського" Різдва, хочу повідомити, що саме вас будуть "захищати" рашистські дрони та ракети, бо ви обертаєтесь на одній орбіті з рузьким міром: унікально з рашкою святкуєте 9 мая "со слезами на глазах", жрете та бухаєте в піст на НР, але "не так як уніати та содоміти", скоріш за все, гАвАрите зі своіми дітьми та онуками на языке. Гундяєвські посіпаки поки зачаілись, але відірвуться на повну 7 січня, обриваючи колокола в мАсковських церквах, заполонять всі соцмережі фоточками та вітаннями, пропагуючи рузкий мир, рузьку церкву та єдину орбіту рузькаГА міра, з якоі ніяк не вирветься багатостраждала Украіна.
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