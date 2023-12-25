Більшість українців проголосували б за Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу, 81% проголосували б за В’ячеслава Чорновола і 10% – за Леоніда Кравчука, якби могли повернутися у 1991 рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 листопада-9 грудня 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.

У грудні 2023 року соціологи поцікавилися у респондентів, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року (для спрощення запитували лише про Л. Кравчука і В. Чорновола).

"Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за В. Чорновола, а за Л. Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за В. Чорновола, 14% - за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% - за Л. Кравчука", - зазначають у КМІС.

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У всіх регіонах більшість населення проголосували б за В. Чорновола. Відносно найбільше - на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б В. Чорновола (Л. Кравчука - 17%), на Сході - 63% (Л. Кравчука - 28%).