У різдвяний день 25 грудня ворог обстрілює Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Прибережна зона під обстрілом з боку окупаційних військ. Не перебувайте на відкритому просторі! Бережіть себе і своїх близьких!", - зазначає він.

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"Ворожа атака триває! Херсон під обстрілом російських військ з тимчасово окупованого лівого берега. Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на вулицю без потреби!", - згодом додав Мрочко.