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З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин, - заступник глави ОП Жовква

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З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин, - заступник глави ОП Жовква
Під час можливих переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиметься широкий спектр двосторонніх відносин.

Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.

"Нагадаю, що було ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї рекомендації", - зазначив він.

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"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - наголосив Жовква.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Хто такий Жовква? Чєлавєк-горад? Ким вибраний? Ким уповноважений на здійсненя зовнішньо-політичних відносин? Чому обраному украхнськими виборцями на загальнонаціонпльних виборах народному депутату ВРУкраїни з Орбаном звстрічатися не можна, а якомусь заступнику зав.канцелярії Зєлєнского можна? Ах, да! СБУ!!! Як там стосовно кацапського ІПСО???!
  • Ig Shu
    кожна дупа із ОПи мусить щось пропердіти, бо їхній шеф вже у печінках притомних українців та не має часу бо вигулюєдресує Ваву-Бубу...

    Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
  • Олег Іванів 00188d35
    А хто такий цей замзавхоза Жовква?
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