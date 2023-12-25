З Орбаном говоритимемо про широкий спектр наших відносин, - заступник глави ОП Жовква

Під час можливих переговорів з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорюватиметься широкий спектр двосторонніх відносин.

Про це сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин", - сказав він, відповідаючи на запитання, про що можуть бути переговори.

"Нагадаю, що було ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї рекомендації", - зазначив він.

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"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - наголосив Жовква.