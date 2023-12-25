За тиждень на фронті відбулося 600 боєзіткнень, ворог зосереджує зусилля на шести напрямках, - речник Генштабу Лиховій

Упродовж минулого тижня на лінії фронту відбулося майже 600 бойових зіткнень, ворог зосереджує основні зусилля на шести напрямках.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформуючи про підсумки минулого тижня бойових дій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Незважаючи на численні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але дістає гідну відсіч", - наголосив речник Генштабу.

За його інформацією, протягом минулого тижня російська армія завдала 20 ракетних та 264 авіаційні удари, вчинила 454 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Відбулося майже 600 бойових зіткнень.

Лиховій повідомив, що на Херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні оборони, вдосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення, продовжує завдавати авіаційних ударів та вчиняти артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей.

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"У той же час противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій на лівому березі Дніпра Херсонської області, де він здійснив понад 100 штурмових дій. Українські воїни ведуть тут контрбатарейну боротьбу і завдають вогневого ураження по тилах противника", - повідомив речник.

На Куп'янському напрямку, за його словами, ворог продовжує наступальні дії в районах Синьківки, східніше від Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цих напрямках відбито 86 атак загарбників.

За словами речника Генштабу, на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у районах Макіївки, Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де Сили оборони відбили 33 атаки.

Водночас на Бахмутському напрямку армія РФ вела штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області - загалом відбито 66 атак. Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу у живій силі та техніці.

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На Авдіївському напрямку, повідомив речник Генштабу, загарбники продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, де відбулося понад 30 атак, у районах східніше від Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Українські воїни завдали ворогу чималих втрат як у живій силі, так у важкому озброєнні.

За інформацією Лиховія, на Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області - загалом відбито понад 60 атак.

Одну безуспішну атаку російська армія провела на Шахтарському напрямку - в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку, повідомив Лиховій, окупанти 49 разів безуспішно вели штурмові дії в районах західніше від Новопрокопівки, Вербового, Роботиного та південніше від Гуляйполя.

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