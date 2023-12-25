Без світла майже 500 населених пунктів, через обстріли знеструмлені дві шахти на Донеччині
Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Через негоду без світла 72 населених пункти у Донецькій, Закарпатській, Київській, Харківській
Внаслідок бойових дій були знеструмлені 4,6 тисячі точок обліку Дніпропетровщини, залишаються без світла 144 населених пунктів Донецької області, 63 населених пункти на Запоріжжі, 54 населені пункти у Сумській області, 16 населених пунктів Чернігівщини.
У Херсоні через обстріл знеструмлювались 216 споживачів, всього в місті без світла 5,2 тисячі абонентів. В області без напруги 45 населених пунктів – 27,3 тисячі точок обліку.
Внаслідок обстрілів знеструмлено лінію ПЛ 110 кВ у Донецькій області. В результаті без напруги дві шахти, на поверхню виведено 5 працівників. Також без світла побутові споживачі міста-супутника.