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Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква

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Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква
Наразі наша країна очікує на скоординоване рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених активів РФ.

Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія. Ми говорили про це у Сполучених Штатах Америки. Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він.

За його словами, це може бути "fast recovery, нехай це будуть якісь соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, бомбосховища, школи тощо".

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"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні ЄС це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", - зазначив він.

Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    А може ви **** в Україні кацапські активи конфіскуєте нарешті всі що є і кацапських власників позакриваєте? Чи так і будете чекати, що хтось за вас все зброить, *******.
  • Кривих Рівняю
    Що таке жовква?? Кому воно нах треба..?? Може і прибиральниці від імені Держави казати почнуть??
  • Evgeny N
    Чуєш, жуйка (чи жовка?), перекажи дєрьмаку, що ці кошти, якщо і підуть в Україну, то будуть під пильним контролем Заходу і "урвать", щоб "прібарахліцца" - не вийде.

    До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
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