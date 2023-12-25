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Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони

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Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони
Окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті, здаються у полон групами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж за кількістю здалася в взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

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Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - розповів речник.

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Топ коментарі

  • Only
  • три - пятнадцать
    мівіна за шторою.
    це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
    вуха мої вуха - тримайте...
  • Pavlik Morozov 606ce595
    От для чого цей піздьож🤔 Українців набагато краще заспокоїла б звістка про щоденні збиті рашколітаки чи розродившогося на 60 мільярдів дідо Байденюка разом з його малохольними конгресменами, у яких заплили жиром мізки і вони не розуміють, що якщо програє Україна, кований москальський кірзяк незабаром виб'є їхні жирні дупи з зручненьких крісел в сенаті і почнеться дунькалізація всього світу. Новина про масову здачу кацапів ні про що, - дешевий піар, навіть не піар, а спроба піару наших журнашлюх недоучок ,- тьфу на вас і ваші новини, дбл.бл.
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