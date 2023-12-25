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Командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Відсутність законопроєкту породжує фейки про блокпости і "Дію", - Арахамія

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Командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Відсутність законопроєкту породжує фейки про блокпости і "Дію", - Арахамія
Сьогодні уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д", - каже він.

За словами Арахамії, алгоритм роботи не змінився.

"Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - резюмує Арахамія.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Знову макака вилізла. Досить його цитувати-він політичний труп! Забудьте його! Нехай назад на пальму залізе!
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    Арахамия , это и есть большой не бритый фейк !
  • Юрій Вінгорськи
    це буває коли люди тікають з своєї країна в Україу бо на них напали орки
    і вчать українців як треба боронити свою батьківщину
    цинізм та зелений маразм
    це буває коли уклоніста ставлять верховним
    і коли під час війни МО хузнахто, але не військовий
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