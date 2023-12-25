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Окупанти шукають найманців на війну з Україною у країнах Африки, - Центр нацспротиву

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Окупанти шукають найманців на війну з Україною у країнах Африки, - Центр нацспротиву
Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Дорогой папочка! Пишу тебе из ледяной Украины! Это действительно "холодный край света" И если "зелёную зиму" (в ихнем сентябре) ещё терпеть можно - то "белая" вообще нестерпима Вода под ногами стаёт камнем а дождь - белым и пушистым Однако, попадая за ворот кутрки, тает и мочит одежду От этого становится ещё холоднее!"
  • сергей юрко
    Буркіна-Фасо колись називалася Вєрхняя Вольта, а СРСР багато хто називав "Вєрхняя Вольта с ракєтамі"
  • Прощай немытая раССея
    Хреново, що Умєров нікого і ніде не шукає....легше своїх ловити...
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