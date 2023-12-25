Окупанти шукають найманців на війну з Україною у країнах Африки, - Центр нацспротиву
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Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку найманців на війну проти України.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, але були відправлені в зону "СВО", - йдеться в повідомленні.
У Центрі нацспротиву зазначили, що розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України