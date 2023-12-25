Майже 4 тисячі прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до Росії, - Мінреінтеграції
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Наразі приблизно 4 тис. прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані окупантами на територію РФ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на ТОТ або були депортовані на територію РФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль над умовами їх проживання та виховання, а також неможливо відстежувати ймовірне подальше переміщення. Крім того, з багатьма сім'ями, на вихованні яких перебувають діти, втрачено зв'язок і доля дітей невідома.