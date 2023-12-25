За тиждень у терористів мінус 5 літаків. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде в нашому небі, - Зеленський

У Різдвяний вечір під час війни наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки".

Про це нагадує у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", - зазначив Зеленський.

"Дякую всім нашим воїнам за влучність та силу! Дякую кожному й кожній, хто і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки й показує незламність, хоч би де він був: на сході та півдні чи на кордонах нашої країни, хто в бою і на позиціях, хто рятує та лікує людей. Усі наші екстрені служби. Кожен, хто допомагає. Дякую всім вам! З Різдвом, дорогі українці, українки! Хай цей світлий час зробить для нас світлішим увесь наступний рік", - додає глава держави.

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