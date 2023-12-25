Навального етапували у колонію в Ямало-Ненецькому окрузі, - прессекретарка Ярмиш
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Російський опозиціонер Олексій Навальний наразі перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
Про це повідомила в мережі Х прессекретар політика Кіра Ярмиш, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку", - написала Ярмиш.
Раніше повідомлялося, що Навальний зник із колонії.