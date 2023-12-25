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Навального етапували у колонію в Ямало-Ненецькому окрузі, - прессекретарка Ярмиш

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Навального етапували у колонію в Ямало-Ненецькому окрузі, - прессекретарка Ярмиш
Російський опозиціонер Олексій Навальний наразі перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Про це повідомила в мережі Х прессекретар політика Кіра Ярмиш, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку", - написала Ярмиш.

Раніше повідомлялося, що Навальний зник із колонії.

Також читайте: Соратники Навального запустили до виборів кампанію "Росія без Путіна"

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Топ коментарі

  • Yurka Gagarin
    ямал не бутерброд....а вообще похер на эту тваеь дрожащую
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Та і йух з ним.
  • Вася Быколог
    Думав ординці зацінять. Але їм похер. Вони і дітей своїх гонять на убій.
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