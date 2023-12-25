Відбито 23 штурми на лівобережжі Херсонщини, - Сили оборони Півдня
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Ворог продовжує штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, в зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення, здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра, потужно розганяв дезінформацію про знищення систем протиповітряної оборони і сучасних винищувачів на Одещині.
"Зазнавши значних втрат, як бойових на лінії зіткнення, так і репутаційних в інформпросторі, противник змушений був повернутися до попередніх позицій", - йдеться у повідомленні.