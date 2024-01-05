Новини • Обмін полоненими

Росіяни грають на цій болісній для нашого суспільства темі, але ми витягнемо з полону всіх, - Буданов про обмін військових з "Азову"

3 12724
Росіяни грають на цій болісній для нашого суспільства темі, але ми витягнемо з полону всіх, - Буданов про обмін військових з "Азову"
Росія грає на поверненні полонених бійців полку "Азов", бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив керівник ГУР МОУ, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає  Укрінформ.

"Росія веде свою звичну гру. Намагається розіграти карту "соціально складних", у їхньому розумінні, верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азова", тому що у суспільстві це сприймається дуже болісно. Вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації нашої країни", - сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що навіть командирів полку "Азов" було повернуто, і з часом "будуть витягнуті всі".

Керівник ГУР наголосив, що Україна наполегливо працює над тим, щоб повернути кожного полоненого.

"Це титанічні зусилля. Для вирішення цих проблем докладаються всі наявні у нас спроможності", - запевнив Буданов, зауваживши, що Київ не нехтує допомогою іноземних колег.

Читайте також: До України повернулась остання серед полонених дівчина-морпіх, яка обороняла Маріуполь - Галина Федишин. ФОТО

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Розумні - спочатку роблять, потім хваляться. А "дурні думкою багатіють".
  • Evgeny N
    О! З Криму, після кави, повернулася буданга! Славімо її!

    Кажи зразу: де накосячили дєрьмаки, що тебе випустили у медіапростір? Яку лажу прикривають?
  • vitaliymkua
    Яка це для тебе особисто болісна тема? Твій ********** їх тупо здав у полон під виглядом рятувальної місії...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини