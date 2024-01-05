Ми ніколи не погоджувалися на плани "Б" і завжди добивалися, щоб "план А" працював, - Кулеба

Україні багато разів за два роки повномасштабного вторгнення Росії пропонували "плани Б", але вона ніколи не погоджувалася.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру з Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам стільки разів за ці два роки пропонували "плани Б", казали: "Навіщо вам кандидатство в ЄС, давайте придумаємо особливий статус". Нам і зараз казали: "Навіщо вам відкривати переговори? Давайте не зараз відкриємо переговори, а колись". Нам казали: "Навіщо вам ця зброя? Ми дамо вам іншу зброю". Це все "плани Б". Ми ніколи на них не погоджувалися і завжди добивалися, щоби "план А" працював й Україна отримувала саме те, що потрібно", – сказав глава української дипломатії.

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Кулеба також закликав громадян вірити в здатність України виконати "план А", який вона для себе сама написала, а не хтось у світі.