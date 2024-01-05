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Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба

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Торік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, - Держприкордонслужба
Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Аби незаконно перетнути кордон люди часто йдуть на шалений і невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про "вдалі подорожі через кордон". Лише за минулий рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Вам смішно, а померли люди, які просто хотіли жити. І це не путін заборонив випускати чоловіків
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Могли стати героями, живими. Стали мертвими утоплениками. Мені не смішно, мені прикро, що таких ідіотів у нас дуже багато. На жаль.
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    А могли стати нікому не потрібним інвалідом, варіантів безліч. Вам, напевно, важко зрозуміти, але вони банально могли тікати до своєї родини, їх навряд тут щось тримало.
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