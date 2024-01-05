Єврокомісія готує альтернативні рішення на випадок блокування створення Українського фонду в обсязі 50 млрд євро, - фон дер Ляєн
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дійсно, угода серед усіх 27 країн є першим пріоритетом. Але, безумовно, ми маємо бути готовими до інших варіантів. Операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз. Важливим є те, що просто перед Різдвом ми сплатили останній транш з нашого пакета у 18 мільярдів євро (макрофінансової допомоги – ред.) 2023 року для України. Це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початку цього року. Це дає нам невеликий резерв часу, але, безумовно, ми маємо працювати так напружено й так швидко, як це можливо, щоб досягти результату", - наголосила фон дер Ляєн.
Нагадуємо, Європейська рада, що відбулася в Брюсселі 14-15 грудня 2023 року, не змогла погодити зміни до бюджету ЄС на 2024-2027 роки, які передбачали створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро. Рішення щодо цього документа було заблоковано Угорщиною. Для вирішення питання щодо бюджету та продовження фінансової допомоги Україні 1 лютого 2024 року у Брюсселі відбудеться спеціальне позачергове засідання Європейської ради.