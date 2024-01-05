Росіяни протягом 5 січня 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Херсонщині, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак російських окупантів на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 5 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат".