Росіяни протягом 5 січня 10 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Херсонщині, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак російських окупантів на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 5 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 січня росіяни 8 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, - Генштаб