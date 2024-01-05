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Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg

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Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg
Спікер Палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та імміграційної політики, оскільки переговори щодо двопартійного компромісу у Сенаті затягуються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Група сенаторів від двох партій уже декілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, на яких наполягають республіканці як на умові для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол. Проте компромісу ще не досягнуто.

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За інформацією Bloomberg, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.

Переговори у Сенаті зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників, тож будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній.

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Утім, за словами співрозмовника видання, Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Топ коментарі

  • Myko
    Тепер у них всіх при вирішенні їх внутрішніх питань Україна як розмінна монета. Американці щоб закрити кордон з Мексикою заблокували допомогу Україні. Поляки щоб отримати дотації на їх кукурудзу від Європейського союзу блокують кордон з Україною. Мадяри щоб отримати допомогу від ЄС на 30 млрд євро, блокують членство України в ЄС і НАТО.

    То може Україні плюнути на цих "партнерів" і оголосити про повернення ядерної зброї. Законна підстава є, бо параша, як країна-гарант Будапештського меморандуму, що гарантувала безпеку і непорушність кордонів України пішла війною і окупувала частину української території. Таким чином, Україна тепер вільна від зобов'язань, які брала на себе відмовляючись від ядерної зброї.
    І нехай американці нам не розказують, що гарантій не давали бо в тексті записано не "garanty" а "security". Меморандум складений українською і англійською мовами і обидва варіанти мають однакову юридичну силу. В українському варіанті записано "гарантії"!
  • Микола Марченко 481d760a
    Чесно сказати - заїпали ви..
  • Николай К
    Верните нам ЯО, стратегические бомбардировщики, крылатые и баллистические ракеты, которые вы у нас обманом вытащили, и переговаривайтесь там хоть до посинения между собой.
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