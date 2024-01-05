Кордон і допомога Україні: спікер Палати представників Джонсон хоче переговорів з Байденом щодо заблокованих у Конгресі питань, - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Група сенаторів від двох партій уже декілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, на яких наполягають республіканці як на умові для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні у розмірі 61 млрд дол. Проте компромісу ще не досягнуто.
За інформацією Bloomberg, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження щодо можливості президента скасовувати депортацію мігрантів та зміни критеріїв для надання притулку.
Переговори у Сенаті зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці у Палаті представників, тож будь-яка угода, досягнута у верхній палаті Конгресу, може не пройти в нижній.
Утім, за словами співрозмовника видання, Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.