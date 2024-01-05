Під час рейду ГУР на Бєлгородщину було важко поранено одну досить "знакову особистість", - Буданов
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Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що під час спецоперації українських розвідників на території Бєлгородської області Росії було тяжко поранено "досить знакову особистість".
"Що такого цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць: один із дуже тяжко поранених був досить знаковою особистістю. Одразу ж запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву", – сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері 5 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Інші подробиці він повідомляти відмовився.
Буданов заявив, що згаданий рейд є "звичайною операцією" для ГУР.
"У нас відкрита війна, і нема чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, зрештою і відбувається", – сказав він.