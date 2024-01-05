Новини

Кулеба анонсував контакти з Варшавою "на всіх рівнях": Перемога України є життєвим інтересом Польщі

2 65020
Кулеба анонсував контакти з Варшавою "на всіх рівнях": Перемога України є життєвим інтересом Польщі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував контакти з новим урядом Польщі на всіх рівнях для розв’язання проблем у відносинах між країнами.

Про це він сказав під час прямого ефіру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що стосовно Польщі "історія складна". Він нагадав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва 22 грудня і зустрічі з Президентом України доніс до нього певні сигнали від нового польського уряду і озвучив бачення Варшави щодо вирішення наявних проблем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ембарго на українські продукти буде безстроковим, - польський міністр Секерський

"Ми побачили налаштованість на вирішення проблем, тепер їх треба вирішити. І далі будуть контакти з новим польським урядом на всіх рівнях – поки що не буду вдаватися в конкретику, але вони вже заплановані. Будемо шукати рішення. Зрештою, перемога України є життєвим інтересом Польщі і питанням виживання Польщі так само. Для цього треба буде вирішувати проблеми", - сказав очільник МЗС.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Yevgeny Myronov
    «І тепер Великобританія виступає вперед і веде за собою Францію, щоб гарантувати цілісність Польщі - тієї самої Польщі, яка з апетитом гієни лише шість місяців тому приєдналася до пограбування та руйнування чехословацької держави».(с)

    Черчілль.
  • Марина Ахтирська
    Якщо поляки відчують реальну заргозу їх безпеці, то зберуть вони всіх українців, що тут мешкають, і відправлять під дулом автомата товарними вагонами за Україну воювати. Всіх! І чоловів, і жінок. Може дітей наших при цьому по дітячих будинках розмістять. Ну як дешеву раб силу на майбутне. Для всіх, хто радітеме перспективі, скажу, що моя родина, ще до війни в Польшу жити поїхала. Але, розумію, що всім в принципі на всіх пофіг, коли питання стає, хто завтра до окопу пійде.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини