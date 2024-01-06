Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 5 січня уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, склад та артилерійський засіб, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та ракетних сил ЗСУ по російських окупантах протягом 5 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника".