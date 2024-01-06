Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 5 січня уразили 5 районів зосередження окупантів, пункт управління, склад та артилерійський засіб, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та ракетних сил ЗСУ по російських окупантах протягом 5 січня 2024 року.