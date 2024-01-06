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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 363 870 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 363870 (+800) осіб,

танків - 6018 (+7) од,

бойових броньованих машин - 11158 (+16) од,

артилерійських систем - 8617 (+13) од,

РСЗВ - 950 (+1) од,

засоби ППО - 633 (+2) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16),

крилаті ракети - 1786 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11478 (+15) од,

спеціальна техніка - 1317 (+4)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3604 день москальсько-української війни.
    58! одиниць техніки та 800!! чумардосів.
    Арта 14!, броня 23!, логістика 15.
    Рахунок ППО спецтехніка 2 - 4.
    Знову м'ясні штурми, техніка просідає, дохлі чумардоси збільшуються.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 363 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
  • Sergey A b3cf7edb
    Доброго ранку Україна.Дякую хлопці.
  • Qq Qqq f1a4586b
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