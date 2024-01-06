Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 363 870 російських загарбників.