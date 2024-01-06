Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 363 870 осіб (+800 за добу), 6018 танків, 8617 артсистем, 11 158 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 363 870 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 363870 (+800) осіб,
танків - 6018 (+7) од,
бойових броньованих машин - 11158 (+16) од,
артилерійських систем - 8617 (+13) од,
РСЗВ - 950 (+1) од,
засоби ППО - 633 (+2) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16),
крилаті ракети - 1786 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11478 (+15) од,
спеціальна техніка - 1317 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.