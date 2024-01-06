Росіяни за добу завдали 131 удару по населених пунктах Запоріжжя

Минулої доби ворог завдав 131 удару по 18 містах і селах Запорізької області, без постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"99 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Левадного, Лугівського, Щербаків, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.



Окупанти вдарили авіаснарядом по Роботиному, атакували 28 безпілотниками Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Новоандріївку, Роботине, Новоданилівку, Гуляйпільське, Полтавку, Левадне та Степове, а також тричі обстріляли з РСЗВ П'ятихатки й Роботине", -йдеться в повідомленні.



Як зазначається, надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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