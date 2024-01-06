Після знищення командного пункту окупантів біля Севастополя ворог у режимі екстреного переформатування, - ОК "Південь"

Після успішного ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя система захисту Криму перебуває у режимі екстреного переформатування.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ураження командного пункту з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя потужно вплинуло на систему захисту півострова. Вона знаходиться у режимі екстреного переформатування", - зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що таке ураження відбивається і на морально-психологічному стані війська.

"Ми це спостерігаємо і за радіоперехопленнями, і за загальним розвитком бойових подій. Бачимо заміну підрозділів", - поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк додала, що поки зарано звітувати про перемоги, тому що попереду ще комплексна робота.

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"Пунктів і місць зосередження ворога розгорнуто багато. Відбувається постійне маневрування", - зазначила вона.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що ЗСУ вразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя