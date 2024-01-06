Ворог посилив штурмові дії за підтримки бронетехніки на Півдні, - ОК "Південь"

Наразі армія РФ на південному напрямку посилила штурмові дії за підтримки бронетехніки, певний період вони її не використовували.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бачимо посилення у штурмових діях за підтримки бронетехніки. Певний період часу ворог її не використовував, бо масово втрачав. Очевидно, що росіяни підтягнули певний резерв і штурмові дії зараз відбуваються за підтримки бронетехніки", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що наразі у ворога виникла потреба посилювати Південний напрямок, зокрема на придніпровській ділянці.

"Там їм треба продовжувати штурмові дії, а у війську немає злагодженості. Вони підтягують сюди і десантників, і морську піхоту. Відчувають, що не впорались ті, кого раніше кидали на м'ясні штурми", - зауважила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Гуменюк підкреслила, що позиції українських захисників на лівому березі залишаються сталими, їм вдається відбивати штурми. За її інформацією, за минулу добу було понад 10 штурмів.

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