Працівників шахти на Донеччині, які 16 годин перебували під землею внаслідок обстрілу, виведено на поверхню, підприємство заживлене, - Міненерго

Працівники шахти, яка зазнала обстрілів з боку окупантів і була знеструмлена, 16 годин перебували під землею.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Працівників шахти (17 осіб), яка знеструмлювалася внаслідок обстрілу в Донецькій області, після 16 годин під землею, виведено на поверхню, підприємство заживлене", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що внаслідок бойових дій відключилась ПЛ 110 на Харківщині.



У результаті знеструмилися побутові споживачі та об’єкти АТ "Укрзалізниця" (збоїв в русі потягів не було). Протягом години всіх споживачів заживлено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині окупанти обстріляли підстанцію і ТЕС: без світла шахта, 17 гірників заблоковані під землею, - Міненерго