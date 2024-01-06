Працівників шахти на Донеччині, які 16 годин перебували під землею внаслідок обстрілу, виведено на поверхню, підприємство заживлене, - Міненерго
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Працівники шахти, яка зазнала обстрілів з боку окупантів і була знеструмлена, 16 годин перебували під землею.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Працівників шахти (17 осіб), яка знеструмлювалася внаслідок обстрілу в Донецькій області, після 16 годин під землею, виведено на поверхню, підприємство заживлене", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що внаслідок бойових дій відключилась ПЛ 110 на Харківщині.
У результаті знеструмилися побутові споживачі та об’єкти АТ "Укрзалізниця" (збоїв в русі потягів не було). Протягом години всіх споживачів заживлено.