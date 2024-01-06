Уряд Шотландії відмовляється виділяти кошти на оплату житла для біженців із України

Уряд Шотландії відмовляється виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на короткострокове житло для біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily record.

Видання посилається на лист, який у жовтні 2023 року надіслали уряду керівники місцевої влади країни. Вони вимагали відшкодування витрат на схему "суперспонсора", яка запрацювала в березні 2022 року. Ця схема дозволила українським біженцям отримати дозвіл на в'їзд і тимчасове житло.

Влада Шотландії повідомила, що тільки за цією схемою до країни прибули 17 463 особи, багато з них були розміщені в готелях і на круїзних лайнерах. Уряд минулого року виділив 10 млн фунтів стерлінгів на покриття "додаткових" витрат, пов'язаних із короткостроковим проживанням біженців.

Цього року фінансування не може тривати через проблеми з бюджетом.

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Секретар Кабінету міністрів соціальної справедливості Ширлі-Енн Сомервілль заявила, що бюджет уряду залишається "надзвичайно складним" і потрібно ухвалювати "важкі рішення".

"З цієї причини, на жаль, я не можу погодити продовження фінансування "прийнятних витрат" у 2023-2024 роках", - сказала вона.

Місцева влада попередила, що якщо не отримає від уряду фінансування і покриватиме витрати з власних бюджетів, то це означатиме скорочення інших послуг. Зокрема цього року вони можуть припинити підтримувати готелі, в яких живуть біженці.

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