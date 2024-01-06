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Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС

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Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС
Станом на кінець 2023 року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.

Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У березні ми оголосили про те, що повноцінний запуск реєстру запланований на червень 2023 року.

Після місяців напруженої роботи 23 червня ЄРЗ запрацював, що дозволило нам посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, і при цьому спростити процес її оформлення для громадян", - йдеться в повідомленні.

Клименко розповів, що станом на кінець року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш як 164 тисячі рішень про надання відповідних дозволів.

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Топ коментарі

  • Royal Flush d24c21f6
    МВС України проти того щоб українці мали право на нарізну короткосвольну зброю для самозахисту
    МЗС України контролює Татаров - був. замісник Захарченко часів Януковича, якого призначив на цю посаду клоун-маріонетка Зеленський
  • Anatoliy Buchenko 236285cb
    Доки немає короткостволів і не змінене законодавство з чіткими визначеннями законного способу використання зброї - все це *****. Кажу, як власник вінчестера.
  • Royal Flush d24c21f6
    тцк хапає людей на вулицях, знімає відео і викладує в Інтернеті з метою зриву мобілізації
    це справжня фсбшна агентура, під кришею служби безпеки
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