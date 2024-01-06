Українці подали понад 175 тис. заяв на отримання різних видів дозволів на зброю, - МВС

Станом на кінець 2023 року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю.

Про це в телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У березні ми оголосили про те, що повноцінний запуск реєстру запланований на червень 2023 року.



Після місяців напруженої роботи 23 червня ЄРЗ запрацював, що дозволило нам посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, і при цьому спростити процес її оформлення для громадян", - йдеться в повідомленні.



Клименко розповів, що станом на кінець року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш як 164 тисячі рішень про надання відповідних дозволів.

Читайте також: В Україні необхідно ухвалити закон про трофейну зброю, - глава МВС Клименко