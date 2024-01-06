Реагування на домашнє насилля: чоловік, який вдарив у обличчя дружину й доньку, не прийшов у суд і отримав штраф у 170 грн, - соцмережі. СКРИНШОТ

У випадках, коли треба займатись профілактикою і розслідуванням зафіксованого домашнього насилля, правоохоронці навіть не турбуються, щоб доставити підозрюваних, постраждалих та свідків до суду.

Про це повідомив у фейсбуці Nick Feldman, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, що треба знати про українську поліцію, суд і реагування на злочини - у цьому скриншоті. Нагадаю, що натомість правоохоронці часто в складі групи по пʼять-шість чоловіків люблять здійснювати затримання і обшуки у моделей, які працюють на онліфанс та демонструють свої привабливості. Коли ж треба займатись профілактикою і розслідуванням зафіксованого домашнього насилля, реальних домагань - вони навіть не турбуються, аби доставити людину до суду", - пише він.

Feldman також публікує відповідний скріншот:

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